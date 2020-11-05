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ABD'de olan Kerimcan Durmaz: Söylentilere karşı erzak depoladım

Durmaz, ABD'deki iç savaş söylentileri nedeniyle markete giderek erzak depoladı

05 Kasım 2020 11:49

Uzun zamandır Amerika’da olan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Joe Biden ve Donald Trump arasındaki seçim sonrasında ülkede iç savaş çıkacağı söylentilerinden sonra erzak alışverişi yapmak için markete gitti.

Ülkedeki durumu "Korkunç" diye niteleyen Durmaz, "Tedbirimizi alıp evimizde sakin sakin her şeyin durulmasını bekleyeceğiz" dedi ve şunları söyledi;

"Burada olayların patlamasına saatler kaldı. Biliyorsunuz ki bugün burada seçim var. Trump kazansa da kazanmasa da büyük bir savaş çıkacağı söyleniyor. O yüzden erzak almak için markete geldik. Nereden baksanız 10 gün sokağa çıkamayacağımızı düşünüyoruz.  Çünkü burası korkunç. Burada silah legal ve herkes silahlanmış durumda. Hangi amaçla ve neden bilmiyorum. Anlamsız... Durumlar karışık bizde tedbirimizi alıp evimizde sakin sakin her şeyin durulmasını bekleyeceğiz." 

Yeni başkanın belirleneceği seçim için çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

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