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ABD'de öğrencisine aşı yapan öğretmen gözaltına alındı

Öğretmen, suçlu bulunması durumunda 4 yıl hapis cezası alacak

05 Ocak 2022 19:51

ABD’nin New York şehrinde bir öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisine evinde Covid-19 aşısı yaptı. Görüntülerin yayılmasının ardından ABD’li öğretmen gözaltına alındı. Öğretmen, suçlu bulunması durumunda 4 yıl hapis cezası alacak.

ABD’nin New York şehrinde bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan 54 yaşındaki Lauro Russo, 17 yaşındaki öğrencisine kendi evinde Covid-19 aşısı yapmasının ardından gözaltına alındı. Yasal yetkisi olmayan öğretmen, ailesinin izinsiz öğrencisine aşı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Öğretmen, suçlu bulunması durumunda 4 yıl hapis cezası alacak.

Öte yandan, gencin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından polise haber verildi. New York polisi, öğretmenin Covid-19 aşısına nasıl ulaştığını ve yapılan Covid-19 aşısının hangisi olduğunun da bilinmediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

ABD’li 54 yaşındaki öğretmen, bir mesleği izinsiz kullanmakla suçlanıyor.

Kaynak: İHA

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