ABD’de kendisini uyaran kişiye ırkçılık yapan kadın açığa alındı

ABD’de New York’ta bulunan Central Park’ta köpeğini tasmasız gezdirdiği için bir kadını uyaran adam, ırkçılığa maruz kaldı. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kadının kimliği ifşa oldu ve açığa alındı.

Dokuz8'in haberine göre, ABD’nin New York kentinde Central Park’ta gezintiye çıkan bir adam, köpeğiyle gezen bir kadının tasma kullanmadığını fark etti. Kadını köpeğine tasma takması yönünde uyaran adam, bir anda sinirlenen kadının ırkçı ifadelerine maruz kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kadın, kendisini uyaran adama, “Polisi arayıp zenci bir erkeğin beni tehdit ettiğini söylerim” diyerek onu tehdit ediyor. Adam ise polisler geldiğinde kötü muamele görmemek için yaşananları kayda alıyor. Buna sinirlenen kadının ise ırkçı ifadelere ve hakarete devam ettiği görülüyor.