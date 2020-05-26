T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD’de kendisini uyaran kişiye ırkçılık yapan kadın açığa alındı

Köpeğini tasmasız gezdirdiği için kendisini uyaran adama ırkçı ifadeler kullandı

26 Mayıs 2020 12:37

ABD’de New York’ta bulunan Central Park’ta köpeğini tasmasız gezdirdiği için bir kadını uyaran adam, ırkçılığa maruz kaldı. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kadının kimliği ifşa oldu ve açığa alındı.

Dokuz8'in haberine göre, ABD’nin New York kentinde Central Park’ta gezintiye çıkan bir adam, köpeğiyle gezen bir kadının tasma kullanmadığını fark etti. Kadını köpeğine tasma takması yönünde uyaran adam, bir anda sinirlenen kadının ırkçı ifadelerine maruz kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kadın, kendisini uyaran adama, “Polisi arayıp zenci bir erkeğin beni tehdit ettiğini söylerim” diyerek onu tehdit ediyor. Adam ise polisler geldiğinde kötü muamele görmemek için yaşananları kayda alıyor. Buna sinirlenen kadının ise ırkçı ifadelere ve hakarete devam ettiği görülüyor.

 

ETİKETLER

ırkçılıkabdtasmasız köpekcentral parkaçığa alındı

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın açılması için "Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim” sözleri gündem oldu

Dev çekirge 'Çağaboğan' Tunceli’de görüntülendi

Evinin misafir odasını kuşlara bıraktı

Tedavisi tamamlanan 6 şahin doğaya salındı

Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılı | Gazeteci Çiğdem Toker: İktidar, Meclis'i araçsallaştırdı; kitlesini bağımlı kıldı

Tramvayda kadınların fotoğrafını çekti, suçüstü yakalanınca "Emekli hakimim' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

İnşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile iki katlı ev...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hyundai'den 'debriyajsız düz vitesli' otomobil...

Nesli tükenen kuşların avlanmasına oy birliğiyle karar verildi!...

Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel iddiasını AKP'li Rumeysa...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

İnşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile iki katlı ev...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24