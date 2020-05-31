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ABD'de 'George Floyd' protestoları: 25 kentte sokağa çıkma yasağı kararı alındı

31 Mayıs 2020 12:03

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar dün akşam da tüm hızıyla sürdü.

25 kentte protestolar sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Floyd'un öldürüldüğü ve protestoların başladığı Minneapolis kentinde yine büyük kalabalıklar sokaktaydı. Polis, 5. gecede geçen günlere nazaran daha sert bir tutum sergiledi. Saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından polis protestocuları gözaltına almaya başladı ve kalabalığa biber gazı kapsülleri atmaya başladı.  Ulusal Muhafızlar yanan bir arabaya helikopterle su döktü.

"Şehri geri alıyoruz" diyen Minneapolis Polis Departmanı Şefi Medaria Arradondo sadece dağılmayı reddeden protestocuları gözaltına aldıklarını ve "kendi hedefleri için şehri gasp etmeye çalışanlara tolerans gösterilmeyeceğini" söyledi.

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