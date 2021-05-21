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ABD'de 'film sahnesi gibi' hırsız-polis kovalamacası

Yetkililer, kaza nedeniyle yolu uzun süre trafiğe kapattı.

21 Mayıs 2021 20:46

ABD'de çalıntı araçla polisten kaçan 5 şüpheli uzun süren takibin ardından kaza yaparak, yakalandı. Hırsız-polis kovalamacası ise kameralara yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County kentinde, polis ile genç hırsızların kovalamacası film sahnelerini aratmadı.

Polis,18 yaş altı 5 otomobil hırsızının peşine düştü. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve uzun süre kovalanan hırsızların kaçışı, gasp ettikleri araçların kaza yapmasıyla son buldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, gasp ettikleri araçla kaza yapan gençlerin hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yetkililer, kaza nedeniyle yolu uzun süre trafiğe kapattı.

Kaynak: DHA

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