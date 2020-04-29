ABD'de evsizler Beyaz Saray'a beş dakika mesafede çadırlarda kalıyor

Yen tip Koronavirüs vaka ve ölüm oranının en yüksek olduğu ülke olan ABD'de evsizler başkent Washington'da Beyaz Saray'a yakın yerlerde çadırlarda kalıyor.

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ABD'deki evsizlerin durumunu anlattı. Beyaz Saray'a 5 dakika yürüme mesafesinde evsizlerin çadırlarda kaldığını söyleyen Günay, bazı otellerin evsizleri misafir ettiğini ancak bir süre sonra yine çıkardığını söyledi.