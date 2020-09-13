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ABD’de devriye gezen polis aracına silahlı saldırı

Trump da yapılan saldırıya sosyal medyadan tepki gösterdi

13 Eylül 2020 16:25

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırgan, devriye aracındaki iki polis memurunu vurarak ağır yaraladı.

Los Angeles County Şerif Ofisi, dün gece meydana gelen saldırıda iki şerif komiser yardımcısının ağır yaralandığını bildirdi. Şerif ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerel bir hastaneye kaldırıldılar. İkisi de hayatta kalmak için savaşıyor" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump da yapılan saldırıya sosyal medyadan tepki gösterdi. Los Angeles County Şerif Ofisi tarafından yayınlanan videoyu paylaşan Trump, “Sertçe vurulması gereken hayvanlar” ifadelerini kullandı.

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde park halindeki devriye arabasına yaklaşan silahlı saldırganın ateş edip kaçtığı görülüyor.

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abdpolis aracısaldırısilahlı saldırıKaliforniya

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