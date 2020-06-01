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ABD'de devam eden protestolarda en az 4 bin 100 kişiye gözaltı

01 Haziran 2020 13:38

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerde en az 4 bin 100 kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Minnoseta eyaleti Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için düzenlenen gösteriler şiddetini arttırarak devam ediyor. Ülke geneline yayılan gösterilerde polis ile protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken başkent Washington ve 15 eyalette Ulusal Muhafızlar görev yapıyor. Protestolarda 6. güne girilirken ilk günden bu yana en az 4 bin 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yalnızca New York'ta 790 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Amerikalı ünlü model Chrissy Teigen ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, protestolar kapsamında tutuklananların serbest bırakılması için 200 bin dolar kefalet ücreti bağışladığını duyurdu.

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