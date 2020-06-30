ABD’de bir polis, aracını göstericilerin üzerine sürdü

ABD’nin Michigan eyaletinde bağlı Detroit kentinde bir polis, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için toplanan kalabalığın üzerine aracını sürdü. Olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.



Detroit Polis Şefi James Craig, olayla ilgili yaptığı açıklamada olaya karışan polislerin yaşananlar sonrasında herhangi bir ceza almadıklarını aktarırken, görevlerine devam ettiklerini duyurdu. Craig, protestocuların polisleri tahrik ettiğini dile getirirken, polisin doğru olanı yaptığını savundu. Polis Şefi, göstericilerin polisleri darp etmeye çalıştıklarını vurguladı.





Kaynak: İHA