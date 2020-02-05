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ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

05 Şubat 2020 11:37

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrinin emniyet müdürü ilk kez Türkiye kökenli bir isim oldu. İbrahim Mike Baycora düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

Paterson’da emniyet müdürü Troy Oswald'ın emekli olmasının ardından göreve getirilen İbrahim Mike Baycora için belediye binasında tören düzenlendi.

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh yemin töreninde yaptığı açıklamada, “Emniyet Müdürü Baycora, Paterson Polis Departmanı’nın her kademesinde çalışan dürüst bir polis. Paterson'da yaşayanların güvende olmasını sağlamak bizim önceliğimiz. Baycora'nın geçmişi tertemiz. Polis departmanımızın büyümesi ve teknolojik olarak yenilenmesi için liderlik edecek biri” ifadelerini kullandı.

Baycora ise yaptığı konuşmada Paterson’un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirterek, “Bu şehri seviyorum. Paterson, etnik gruplarıyla, çoğulcu yapısıyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla gerçek Amerika’dır” dedi.

Paterson şehrine hizmet etmekten mutluluk duyacağını, şehri suç ve uyuşturucudan kurtarmak ve daha güvenli bir şehir haline getirmek için çok çalışacağını anlatan Baycora, Türk olmasından ve doğduğu ülkeden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Baycora, “Bugün çok mutluyum. Burada yaşadığımız olay, dünyanın neresinden gelirseniz gelin, bu ülkede fırsatlar olduğunun ispatıdır” şeklinde konuştu.

İbrahim Mike Baycora kimdir?

Eskişehir’de doğan ve küçük yaşta ABD’ye yerleşen İbrahim Mike Baycora, New Jersey Rutgers Üniversitesi’nde kimya mühendisliği bölümünü bitirdi. Evli ve iki çocuk babası Baycora, 1988 yılında Paterson Polis Teşkilatı’na katıldı. 

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