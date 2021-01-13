ABD'de bir günde en yüksek can kaybı; CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı

13 Ocak 2021 15:21
Koronavirüs ölümlerinin en fazla yaşandığı ABD’de bir gün içerisinde 4 bin 402 kişinin ölümüyle birlikte, salgının başlangıcından bu yana bir gün içerisinde en fazla ölüm vakası kaydedildi. ABD'de Koronavirüs'le ilgili son durumu açıklayan CNN muhabiri Sara Sidner ise, hastanelerde durumun çok kötü olduğunu söylediği esnada gözyaşlarını tutamadı.
Sidner o anlarda, "Kimse bunu yaşamamalı. Aile üyelerinizi, arkadaşlarınızı, komşularınızı öldürmemek için üzerinize ne düşüyorsa yapmalısınız" ifadelerini kullandı.
Aşılama çalışmalarının başlatıldığı ve 9.3 milyon kişiye Koronavirüs aşısının yapıldığı ülkede, dün 4 bin 402 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana ulaşılan en büyük ölüm oranı.
New York Times'a göre, bu rakamlar aynı zamanda ABD'de her üç dakikada bir kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.
Yetkililere göre ayrıca, salgından en kötü etkilenen yerlerden New York’a şu ana kadar 1.2 milyon doz aşı gönderilmesine rağmen 605 bin kişiye aşı yapılabildi.
ETİKETLERabdcnnmuhabirimuhabirgözyaşları
© Tüm hakları saklıdır.