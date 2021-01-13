ABD'de bir günde en yüksek can kaybı; CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs ölümlerinin en fazla yaşandığı ABD’de bir gün içerisinde 4 bin 402 kişinin ölümüyle birlikte, salgının başlangıcından bu yana bir gün içerisinde en fazla ölüm vakası kaydedildi. ABD'de Koronavirüs'le ilgili son durumu açıklayan CNN muhabiri Sara Sidner ise, hastanelerde durumun çok kötü olduğunu söylediği esnada gözyaşlarını tutamadı.

Sidner o anlarda, "Kimse bunu yaşamamalı. Aile üyelerinizi, arkadaşlarınızı, komşularınızı öldürmemek için üzerinize ne düşüyorsa yapmalısınız" ifadelerini kullandı.