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ABD’de AVM’de silahlı saldırı: 4 yaralı

2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

18 Ekim 2021 15:57

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir AVM’de düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
 
ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Lancaster’daki Park City Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edilirken, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Polis, AVM’yi güvenlik kordonuna alırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
 
Görgü tanıkları, silahlı saldırının AVM’nin yemek katında yaşandığını belirtirken, polisin AVM içerisinde arama yaptığını aktardı. AVM içinde çekilen görüntülerde ise, silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde silaha benzer bir cisim olduğu görüldü.
 
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
 
Kaynak: İHA
abdavmsilahlısaldırı

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