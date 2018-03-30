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ABD Başkanı Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin

30 Mart 2018 14:39

ABD Başkanı Donald Trump yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu plandan henüz haberdar değil. Ohio'da konuşma yapan Trump, "Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD'di. Başka bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde ulaştık" dedi. Trump, "Bırakalım başkaları Suriye'yle ilgilensin" diye de ekledi. Trump, "Hilafet diye andıkları şeyi bitireceğiz, toprakların yüzde 100'ünü hızla geri alıyoruz" dedi. Trump'ın 'toprakları geri almak'tan tam olarak ne kastettiği açıklığa kavuşmuş değil. Suriye ve Rusya hükümetleri, ABD'nin Suriye'deki varlığının 'yasadışı' olduğunu defalarca dile getirmişti. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert ise, Trump'ın sözünü ettiği çekilme planından haberdar olmadıklarını açıkladı. Trump, geçen ay yaptığı bir konuşmada da ABD'nin Suriye'den kısa süre içinde ayrılması gerektiğini dile getirmiş ancak geri çekilme sürecinin detaylarına ilişkin herhangi bir yorum yapmamıştı. Pentagon Suriye'de 2 bin ABD askeri olduğunu belirtmişti. ABD'nin Deyr ez Zor bölgesinde büyük bir askeri üs kurmakta olduğu iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Demokratik Suriye Güçleri kaynakları da üs inşaasını doğrulamıştı.

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