ABD Başkanı Joe Biden Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi için bir ay önce 'küçük bir ihtimal' demişti

Afganistan'da Taliban militanlarının başkent Kabil'e girmeye başlaması ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın 8 Temmuz'da ABD'nin çekilmesi sonra Afganistan'da yaşanacaklarla ilgili değerlendirmeleri sosyal medyada gündem oldu.

Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin de paylaştığı videoda Biden'ın bir gazetecinin sorusuna Afganistan'ın 300 bin kişilik iyi ekipmanlı bir ordusu olduğunu söyleyerek, "Taliban'ın tüm ülkeyi ele geçirmesinin küçük bir ihtimal olduğunu" söylediği görülüyor.

Biden, aynı zamanda Kabil'in düşebileceğine dair istihbarat raporları olmadığını ifade ediyor. Ordu istihbaratından sızan belgeler, Kabil'in düşeceğini Washington'ın öngördüğüne işaret ediyordu. Kabil, bu sızan değerlendirmelerin öngördüğünden de aylar önce düştü.

Biden, yaptığı açıklamalarda Vietnam savaşının sonunda ABD diplomatik misyonunun helikopterle çatıdan tahliye edilmesini hatırlatan gazeteciye, "Arada sıfır benzerlik var. Taliban, Kuzey Vietnam Ordusu değil" yanıtını veriyor.