T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD Atlantik Okyanusu'nda 18 tonluk bombayı patlattı, patlama 3.9 şiddetinde deprem yarattı

21 Haziran 2021 09:21

ABD Donanması, uçak gemisi USS Gerald R. Ford'daki 'şok testi' sırasında 3.9 depremini tetikleyen 18 tonluk bir bomba patlamasının görüntülerini yayınladı.

Donanma, bünyesindeki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'u savaş koşullarında nasıl performans göstereceğini simüle etmek için Cuma günü Atlantik Okyanusu'nda 18 tonluk bomba patlattı.

Gemi şok testinde şokun etkilerini ölçmek için sensörlerle donatılan USS Gerald R. Ford (CVN-78), Florida sahilinin yaklaşık 100 mil açığında patlamayla vuruldu. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre patlama 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana getirdi.

ABD DonanmasıUSS Gerald R.'şok testi'18 tonluk bomba

Diğer Videolar

İngiltere'de aşı karşıtları BBC binasını basmaya çalıştı

Rusya’da anaokuluna giren bıçaklı bir adam görüntülendi

Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon yükseldi

Kayıp 3 kız çocuğunun Avcılar'daki son görüntüleri ortaya çıktı

Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı su bastı

Üçüncü doz aşısını olan Tunç Soyer: Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24