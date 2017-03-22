ABD askerlerinden İncirlik Üssü'nde Nusret hareketi

Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli ABD askerleri, dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe'nin 'tuzlama' hareketini yaptı. İncirlik Üssü'nde bulunan askerler, ABD ordusunda görevli Korgeneral Robin Olds'un başlattığı Mustache March (Bıyık Mart'ı) denilen bir gelenek çerçevesinde İncirlik Üssü'nün sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı. Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki katı kuralları ve bıyık yasağını protesto amacıyla başlatılan ve her yıl mart ayında askerlerin bıyıklarını kesmeyerek sürdürdüğü bu gelenek çerçevesinde hazırlanan görüntü, büyük ilgi gördü. Görüntülerde erkek askerler, kendine özgü bir tarzla et kesip tuzlarken görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak fenomen hale gelen Nusr-et Steak House'un sahibi Nusret Gökçe'nin 'tuzlama' hareketini taklit etti. Askerler, tıraş malzemelerini kutuya Nusret hareketiyle atıp yaktı. "Bıyıklarınız çıksaydı, siz de katılır mıydınız?" diye sorulan kadın askerler ise, "Katılmazdım, çünkü çirkin görünüyor" dedi.