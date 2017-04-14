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ABD, Afganistan'da nükleer olmayan en büyük bombayı kullandı!

14 Nisan 2017 16:33

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ABD ordusunun Afganistan'da cephaneliğinde bulunan ve nükleer olmayan en büyük bombayı kullandığını duyurdu. Bombanın alanda bulunan IŞİD militanlarına karşı kullanıldığı belirtildi. Pentagon, 'tüm bombaların anası' olarak tanınan GBU-43 bombasını ülkenin doğusundaki Nangarhar bölgesinde, geniş bir IŞİD'li gruba karşı kullandığını duyurdu. ABD'nin Afganistan'da kullandığı bombanın 2003'teki test görüntüleri yayınlanmıştı. Moab bombası tüm bombaların efendisi olarak adlandırılıyor. Bu bomba geleneksel silahlar içinde şimdiye dek yapılmış en yüksek oranda patlayıcı içeren bir bombadır. Moab Amerika yapımıdır ve en büyük uydu tarafından yönetilmektedir. Ayrıca hava unsurları tarafından kullanılabilmektedir. 10 metreden daha uzun olan bu en büyük bomba 10 tondan fazla H-6 patlayıcısı taşımaktadır. Test edilirken mini bir nükleer patlama yapıldı sanılmıştır. Çünkü gerek patlama gücü gerekse patlama sonrası oluşan mantar bulutu bunu andırmaktadır. Büyük ve yok edilmesi gereken hedefler için tasarlanmıştır. Bu bomba ilk defa 11 mart 2003 tarihinde yani geliştirilmeye başlanmasından 9 ay sonra test edildi. C-130 kargo uçağı vasıtasıyla paraşütlü bir sistem tarafından atılır. Bu bomba patladığı zaman o kadar şiddetli bir basınç açığa çıkarır ki uzakta bile olsanız iç organlarınız zarar görüp duyma kaybı oluşma olasılığınız çok yüksektir. Moab en etkili bomba olmasına rağmen taşınması zor olması ve çok yüksek bir menzilinin olmaması onun dezavantajlarındandır. Böylece Moab nedir ve Moab ne demek sorularına cevap bulmuş olduk. Daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.

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MOAB bombasıABDAfganistan

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