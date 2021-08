ABB Zabıta Dairesi Başkanı Koç: Yeteri kadar hukukçuyu aramıza katarak hizmetteki hukuksallığı da artırmış oluyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, devam eden zabıta alımı başvurusu hakkında açıklama yaparak ''Hak edenin kazanacağına arkadaşlarımız emin olsunlar'', ''Başkanımız Mansur Yavaş, ‘'Beni kimse aramadı, sizi de kimse aramasın’' dedi, bizi de kimse aramasın. Biz bu işi liyakatle, hakla, hukukla yapacağız'' dedi.

Hâkim, savcı, avukat, kaymakam olmak için 4 yıllık fakülteleri bitiren mezunlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 250 kişilik zabıta kadrosuna başvuru yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bugüne kadar 1200 adayın başvurduğu alımın son başvuru tarihi 30 Haziran olduğu kaydedildi.

Zabıta hizmetlerinde açılan 250 kişilik kontenjanın 150'sinin üniversitelerin 4 yıllık hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin lisans programlarının birinden mezunu olacağı, 70 adayın üniversitelerin mahalli idareler veya yerel yönetimler ön lisans programlarından mezun olanlar arasından seçilecek. 20 aday da çevre, çevre sağlığı, çevre koruma gibi ön lisans bölümleri mezunları arasından alınacakken, kalan 10 aday da gıda teknolojisi ve gıda teknikerliği bölümlerinden mezun olanlar arasından seçilecek.

Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, zabıta alımında hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi idari bilimler fakültesi gibi alanların mezunlarını neden istihdam etmek istediklerini, "Biz alıma çıkarken Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyaç duyduğu nitelikteki personeli teşkilatımıza kazandırmak üzere yola çıktık. Dolayısıyla da bizim hizmetlerimize uygun bölümlerden mezun olanları tercih ettik" diyerek açıkladı.

''Ekibi gençleştirmemiz gerekiyor”

Neredeyse 25 yıl, Ankara’ya hiç zabıta memuru alınmamış olduğunu söyleyen Koç, ''Sadece 2007 yılında 150 zabıta memuru alınmış, bütün bölümlere açılmış, onun da yarısı asaleti onaylandıktan sonra başka kurumlara geçmenin derdine düşmüş. Yarısından fazlası gitmiş, kalanlarıyla çalışıyoruz. Bizim dairemizin yaş ortalaması 47. Ekibi gençleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

''Yeteri kadar hukukçuyu aramıza katarak hizmetteki hukuksallığı da artırmış oluyoruz''

Bir diğer amaçlarının da zabıtanın saygınlığını, zabıta üniformasının onurunu yükseltecek bir yaklaşımla ona uygun nitelikte personel aldıklarını söyleyen Koç, ''Hukukçuların başvurularını medyada çok gündeme getirdiler. Bütün hukukçular avukat, hâkim, savcı olmuyorlar. Şirketlerin hukuk departmanlarında görev alan hukukçular da var. Zabıta hizmetleri özü itibariyle hukukun tam ortasında. Biz tutanak tanzim ediyoruz, cezai işlemler yapıyoruz, ruhsat veriyoruz. Yaptığımız her işin bir hukuki zeminde yürümesi gerekiyor. Aldığımız her kararın, attığımız her imzanın hukuk önünde hesabını verebilir olmamız gerekiyor. Dolayısıyla yeteri kadar hukukçuyu aramıza katarak hizmetteki hukuksallığı da artırmış oluyoruz. Kaldı ki, bu arkadaşlarımız zabıta memuru olarak işe başlayacaklar ama; yarın bizim bulunduğumuz makamlara kendilerini hazırlayacaklar. Dolayısıyla dışarıdan, açıktan atamaların da önü kesilecek; çekirdekten yetişme zabıtalar zabıta teşkilatını yönetecek. Bir Ahi Teşkilatı gibi çalışan, cezayı tek çare olarak görmeyen, esnafla bir bütün halinde kenetlenmiş, vatandaşın hizmetinde bir zabıta yapısı da ön görüyoruz'' şeklinde konuştu.

''Yavaş, ''Beni kimse aramadı, sizi de kimse aramasın’' dedi''

Kendisinin Mansur Yavaş’ın göreve getirdiği bir bürokrat olarak, Ankara’nın Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı olarak yapacakları alımda hiçbir dış etkenin etkili olmayacağının garantisini verdiğini söyleyerek, ''Başkanımız, bütün belediye bürokratlarıyla yaptığı bir toplantıda aynen şu cümleyi kullandı: ‘'Beni kimse aramadı, sizi de kimse aramasın’' dedi. Bizi de kimse aramasın. Biz bu işi liyakatle, hakla, hukukla yapacağız. ‘'Mülakat niye yapıyorsunuz?’' diyenler var. Cevabı şudur: Üniforma giydireceğiz; dilinde bir pelteklik var mı?, Vücudunda bir sorun var mı? Bunu görmek için yapıyoruz. Yoksa mülakata gelmeye hak kazananların içinden kendi adamlarımızı seçmek gibi bir durumun olmadığını sonuçlar açıklandığında herkes görecek.

''Ankaralı her şeyden çok Yavaş’ın Ankara’ya yaydığı güven duygusunu seviyor''

Sadece memur alımında değil; şirketlere personel alımında da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin adaleti gözettiğini dile getiren Koç, ''Bütün Ankara biliyor ve Ankaralı her şeyden çok Mansur Yavaş’ın Ankara’ya yaydığı güven duygusunu seviyor. Alışkanlıkları bu belediye yıkıyor, yıkmaya da devam edecek. Sokaktaki insan da bunu hissediyor. Televizyonlarda, gazetelerde boy boy çıkmasak bile fısıltı gazetesi Mansur Yavaş’ın Ankara’da Nallıhan’dan Şereflikoçhisar’a nasıl bir anlayışla, nasıl bir adalet duygusuyla hizmet ettiğini görüyor'' dedi.

"Hak edenin kazanacağına arkadaşlarımız emin olsunlar"

Bu işin layıkıyla yapılacağına, hak edenin kazanacağına, KPSS puanının esas alınacağına bütün başvuranların emin olması çağrısını yapan Koç, ''Aksi bir iddiası olana tek tek, süreç tamamlandığında hesabını verebilecek durumda olmanın gönül rahatlığı içindeyim. Şu anda 1200 civarı bir başvuru var. Türk toplumu her zamanki gibi son dakikaya bırakma eğiliminde. Burada pandemi koşullarını dikkate alarak bir düzen aldık. Son birkaç gün burada yığılma olursa, işlerimiz aksayacaktır. Pandemiye yönelik aldığımız tedbirlerde aksaklıklar olacaktır. Gençleri, son güne bırakmadan başvurularını yapmalarına ve hak etmişlerse hak ettiklerini bu belediyeden alacaklarına inanarak gelip başvurmalarını bekliyorum. Hepsine ayrı ayrı şans ve başarı diliyorum'' şeklinde konuştu.