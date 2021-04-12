ABB Meclisi'nde 'konuşma sırası' tartışması: "Sayısal çoğunluk kanunların üzerinde değildir"

"Meclis iç tüzüğünde açık hüküm olmasına rağmen, kendi Meclis Başkanvekili dahi defalarca kürsüye davet ettiği halde ısrarla tüm kurallar ile teamülleri çiğneyerek ve 'en son ben konuşacağım' diyerek çoğunluğun tahakkümünü kurmaya çalışan anlayışı kabul etmedik.