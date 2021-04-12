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ABB Meclisi'nde 'konuşma sırası' tartışması: "Sayısal çoğunluk kanunların üzerinde değildir"

Görüntüleri ABB Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin paylaştı

12 Nisan 2021 18:43

T24 Video Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ABB Meclisi nisan ayı 5. oturumundan görüntüler paylaşarak AKP'nin ABB Grup Başkanvekili Murat Köse'nin kürsüye davet edildiği halde 'en son konuşmak istediğini ve kurallara uymadığını' belirtti. Gültekin o anlar için "Israrla tüm kurallar ile teamülleri çiğneyerek ve 'en son ben konuşacağım' diyerek çoğunluğun tahakkümünü kurmaya çalışan anlayışı kabul etmedik" dedi. 

Gültekin tweet'inde şu ifadelere yer verdi;

"Meclis iç tüzüğünde açık hüküm olmasına rağmen, kendi Meclis Başkanvekili dahi defalarca kürsüye davet ettiği halde ısrarla tüm kurallar ile teamülleri çiğneyerek ve 'en son ben konuşacağım' diyerek çoğunluğun tahakkümünü kurmaya çalışan anlayışı kabul etmedik.
 
 
Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz. Hukuk devletinde herkes kanunlara ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Sayısal çoğunluk kanunların üzerinde değildir. Bizim hangi şartlarda hangi mantıkla mücadele ettiğimizi Ankaralıların mahşeri vicdanına havale ediyoruz."
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