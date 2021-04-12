ABB Meclisi'nde 'konuşma sırası' tartışması: "Sayısal çoğunluk kanunların üzerinde değildir"

12 Nisan 2021 18:43
T24 Video Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ABB Meclisi nisan ayı 5. oturumundan görüntüler paylaşarak AKP'nin ABB Grup Başkanvekili Murat Köse'nin kürsüye davet edildiği halde 'en son konuşmak istediğini ve kurallara uymadığını' belirtti. Gültekin o anlar için "Israrla tüm kurallar ile teamülleri çiğneyerek ve 'en son ben konuşacağım' diyerek çoğunluğun tahakkümünü kurmaya çalışan anlayışı kabul etmedik" dedi.
Gültekin tweet'inde şu ifadelere yer verdi;
© Tüm hakları saklıdır.