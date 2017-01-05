Abant'ta kar keyfi

Bolu'daki Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Tatilciler, lapa lapa yağan kar altında yürüyüp faytonla gezintiye çıktı. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant'ta gece saatlerinde aralıklarla yağan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu. Tabiat parkında bulunan otellerde konaklayanlar, sabah kar yağışıyla uyandı. Tatilciler, lapa lapa yağan kar altında yürüyüşe çıktı. Kimi tatilciler de faytonla göl turu attı. Bazı tatilciler ise çocuklarını kızağa bindirerek karın keyfini çıkardı. Karla kaplı çam ormanları tatilcileri büyülerken buz tutan gölün yüzeyi de karla kaplandı.