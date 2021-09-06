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AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Türkiye'ye geldi

Varhelyi, Altındağ’da bulunan, AB tarafından finanse edilen Göçmen Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu

06 Eylül 2021 17:06

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'yi ziyaret etti.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Genişleme Komiseri Varhelyi’ye, Türkiye-AB ilişkilerinin teknik boyutlarıyla ilgili bir brifing verildi. Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştiren Varhelyi görüşmeler sonrasında FRIT II programı kapsamında Altındağ’da bulunan, AB tarafından finanse edilen Göçmen Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Oliver VarhelyiTürkiye-AB ilişkileri

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