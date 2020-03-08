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Avrupa Birliği'nden 8 Mart videosu: AB, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını destekliyor

08 Mart 2020 13:48

T24 Haber Merkezi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir video yayınladı. Projelerini AB desteğiyle gerçekleştiren Türkiye’den dört kadının hikâyesini içeren video, “AB, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını destekliyor” vurgusuyla paylaşıldı.

Videoda Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman, akademisyen Sema Demir ve Emel Topuz ile Uluslarası Omurilik Felçlileri Derneği’nden Zuhal Çalışkan, AB desteğiyle gerçekleştirdikleri projelerini anlatıyor.

Dört kadının hikâyesi, Müzisyen Tinay’ın ‘Kadınlar Günü’ için yazdığı ve bestelediği “Yazılmadı sonu hikâyemin” şarkısı eşliğinde ekrana getiriliyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla hazırlanan video; AB Türkiye Delegasyonu’nun sosyal medya hesaplarından, şu mesaj eşliğinde paylaşıldı:

“Haydi 8 Mart’ta, toplumlarımızın gelişip güçlenmesini sağlayan kadınları kutlayalım.
Fikirlerini AB’nin destekleriyle gerçeğe dönüştüren ilham perilerinin öykülerini izleyin.
AB #toplumsalcinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını destekliyor.
Kadınlar gününüz kutlu olsun!”

 

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8 MartAvrupa Birliği Türkiye DelegasyonuABKadın -Erkek eşitliğiSema Kendirci UğurmanSema DemirEmel TopuzZuhal ÇalışkanTinayKadınlar GünüKadın Hakları

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