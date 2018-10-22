AB Büyükelçileri zeybek oynadı

Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Aydın'daki temasları kapsamında Arkeoloji Müzesini gezdi, Roman vatandaşları ziyaret etti. Büyükelçiler Çakırbeyli'de fes giydi efelerle zeybek oynadı. Tarihi ve kültürel yerleri gezen heyet keyifli saatler geçirdi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, 22 ülkenin büyükelçileri ve eşlerinin de aralarında bulunduğu 34 kişilik heyet İzmir'den sonra Aydın'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Heyeti Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve daire müdürleri karşıladı. Sabah ilk olarak Arkeoloji Müzeni gezen heyet burada tercümanlar aracılığıyla ve Müze Müdürü Yılmaz Akan'dan bilgi aldılar. Müzede, bölgenin tarihinin anlatıldığı sunumu izleyen heyet, tarihteki en eski beste olarak bilinen 'Seikilos'un Şarkısı'nı dinledi.