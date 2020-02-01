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AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizcesi eleştirilere neden oldu

01 Şubat 2020 12:06

Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği Türkiye Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Kaymakcı'nın İngilizcesinin yaptığı görevler için yetersiz olduğu eleştirisinde bulundu. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Faruk Kaymakcı'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme toplantısında önündeki İngilizce metni okumaya çalıştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Önünde bulunan İngilizce metinde yer alan bir kelimeyi telaffuz edemeyen Kaymakcı'nın görüntülerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Kaymakcı'nın İngilizcesinin, Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı görevleri için yetersiz olduğu eleştirisinde bulundu. 

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