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AB Bakanı: Karar yok hükmündedir

24 Kasım 2016 19:04

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması çağrısı yapan karar taslağını kabul etti. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik karar taslağına ilişkin "Karar yok hükmünde" dedi. Tasarı 37'ye karşı 479 oyla kabul edildi, 107 parlamenter de oylamada çekimser kaldı. AP'nin bu kararı bağlayıcı değil ve AB liderlerine tavsiye niteliğinde. Türkiye ile müzakerelerin dondurulması kararını sadece AB liderleri alabiliyor. AB liderlerinin Aralık ayındaki zirvesinden bu yönde bir karar çıkması ise şimdilik beklenmiyor.

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