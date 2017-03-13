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AB Bakanı: İnsan Hakları Sözleşmesi'ni tehdit eden, bu Neo- faşist uygulamalara karşı...

13 Mart 2017 20:48

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik bugün (13 Mart) Hollanda kriziyle ilgili açıklama yaptı. Çelik yaptığı açıklama ‘İzin verilen diğer mitinglere göre bizlerin yaptığı mitingler barışçıl mitinglerdir’ dedi. Çelik'in açıklamaları şöyle: "Bu ülkelerin izin verdiği diğer mitinglere göre bizlerin yaptığı mitingler en barışçıl, entegrasyona en çok katkı sağlayan ve demokratik değerlere saygıyı en yukarıya çıkaran mitinglerdir. Dolayısıyla hiçbir şekilde kamu düzeni ya da kamu huzurunun bozulması gibi gerekçelerle bunun adlandırılması mümkün değildir. İnsan hakları sözleşmesine riayet etmeyen, Neo- faşist uygulamalara imza atan bir taraf var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni tehdit eden bu uygulamalara karşı bütün ülkeleri bu düzene karşı göreve davet ediyoruz. AB itidal çağrısı ile yetinmemeli bu yaşanan sorunu çözmelidir. Bu konuda AB'ye AB Konseyine büyük iş düşüyor. Avrupa'ya bir kez daha Avrupa değerlerini ihlal eden Hollanda'ya karşı gerekenin yapılması gerektiğinin altını çiziyoruz.

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