AB Bakanı: Göçmen anlaşmasının sürdürülmesi için bir sebep kalmadı

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, AB-Türkiye arasında imzalanan göçmen anlaşmasına ilişkin olarak "Türkiye göçmen anlaşmasıyla her şeyi yapmışken AB hiçbir sözünü yerine getirmedi. Türkiye istediği zaman, istediği şekilde göçmen anlaşmasını gözden geçirebilir; gözden geçirilmesinin zamanı geldiğine inanıyorum; bu anlaşmanın sürdürülmesi için bir sebep olduğunu düşünmüyorum" dedi. Göçmen anlaşmasıyla birlikte hayata geçmesi öngörülen vize serbestisi konusuna da değinen Çelik, "Vize serbestisi konusunda şunu anladık; AB bu konuda objektif ve hakkaniyetli bir yaklaşım üretmeyecek, bu kesinleşti" görüşünü dile getirdi.