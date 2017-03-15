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AB Bakanı: Göçmen anlaşmasının sürdürülmesi için bir sebep kalmadı

15 Mart 2017 15:08

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, AB-Türkiye arasında imzalanan göçmen anlaşmasına ilişkin olarak "Türkiye göçmen anlaşmasıyla her şeyi yapmışken AB hiçbir sözünü yerine getirmedi. Türkiye istediği zaman, istediği şekilde göçmen anlaşmasını gözden geçirebilir; gözden geçirilmesinin zamanı geldiğine inanıyorum; bu anlaşmanın sürdürülmesi için bir sebep olduğunu düşünmüyorum" dedi. Göçmen anlaşmasıyla birlikte hayata geçmesi öngörülen vize serbestisi konusuna da değinen Çelik, "Vize serbestisi konusunda şunu anladık; AB bu konuda objektif ve hakkaniyetli bir yaklaşım üretmeyecek, bu kesinleşti" görüşünü dile getirdi.

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