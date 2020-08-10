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Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi; hayranları kaldığı otele akın etti

Sosyal mesafe unutuldu

10 Ağustos 2020 12:25

Bolllywood sinemasının en önemli isimlerinden Aamir Khan, üzerinde çalıştığı yeni filminin çekimlerinin bir kısmını tamamlamak için Niğde'ye geldi. Oyuncunun Türkiye'ye geldiğini öğrenen hayranları ise virüse aldırış etmeden Khan'ın kaldığı otele akın etti.

Yazdığı, yönettiği ve oynadığı kült filmlerle adından söz ettiren ünlü aktör Aamir Khan, 'Forrest Gump' filminin uyarlaması olarak çektiği 'Laal Singh Chaddha'nın koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kalan çekimlerini Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık bölgesinde tamamlamak için 3 gün önce kente geldi. Kentte çekim yapılacak yerleri inceleyen ünlü aktör otele döndüğü sırada kendisini bekleyen çok sayıda Niğdeliyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Hayranlarının isteğini geri çevirmedi

Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Khan, bol bol selfie çekimi yaptı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Aamir Khan ile bir görüştürme gerçekleştirmesinin ardından kentte yapılacak çekimler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Aamir Khan gibi önemli bir sanatçının başrolde oynadığı filmin Niğde'de çekilmesinin önemli ve kıymetli olduğunu dile getiren Şimşek, "Bu filmin çekimi sırasında gerekli desteği göstereceğiz, her türlü yardımı yapacağız. Daha önce ilimizde 'Mavzer' filmi çekilmişti. İnanıyorum ki bunların devamı gelecek. Niğde, Aladağlar, Demirkazık bölgesi film çekimi açısından da marka haline gelecek. Bu filmi izleyen kitleler, bu bölgeyi görmek isteyecekler. Böylece Demirkazık bölgesi, dünyada tanınır hale gelecek" dedi.

300 kişilik ekiple 45 günde çekilecek

Film çekimlerinin ekim ayında başlayacağını dile getiren Vali Şimşek, özellikle savaş sahneleri için Niğde'nin tercih edildiğini kaydetti. Aamir Khan ile sohbetleri sırasında ünlü aktörün Niğde'ye olan beğenisini dile getirdiğini belirten Şimşek, çekimlerin 300 kişilik bir ekiple 45 gün süreceğini belirtti.

Öte yandan bazı vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına hiçe saydığı gözlerden kaçmadı.

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