Anadolu Ajansı muhabiri bakanlara sordu: Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük?

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak,"19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" diye sordu.

“Üç buçuk yaşındaki oğlumun yüzüne bakarken utanıyorum"

AA muhabiri sorusunda, "Sayın bakanım. Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakro bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" ifadesini kullandı.

"Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim"

Bakan Pakdemirli'ye sorulan soruyu Bakan Varank yanıtladı. Bakan Varank, "3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi… Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir." yanıtını verdi.

Sedat Peker: Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de, AA muhabirinin bakanlara sorduğu soruyu paylaşırken, "Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler" dedi.

İsmail Saymaz: Gazeteci bu şekilde soru sormaz

Gazeteci İsmail Saymaz, bir gazetecinin bu şekilde soru sormayacağını belirterek, "İşin içinde başka hesap olmalı" dedi.