A Spor'da Ümit Aktan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullandı

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Süper Lig'de 7. hafta oynanmaya devam ederken A Spor ekranlarında yayınlanan Spor Gündemi programında konuşan Ümit Aktan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullandı.

A Spor ekranlarında yayınlanan Spor Gündemi programında Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Pereira'yı Mesut Özil'i 86. dakikada oyuna sokması nedeniyle eleştirdi. Haldun Domaç "Mesut Özil 86'da girmez" dedi. Sunucu "Orada bir restleşme mi var?" diye sorunca araya giren Ümit Aktan da Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için "Elini sıkmamasını cezalandırdı bence küçük aklıyla" ifadesi kullandı.