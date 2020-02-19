A Spor'da konuk yayını terk edince sunucunun tepkisi: Burası ferahladı, bir de giderken kameranın önünden geçiyor

A Spor'da yayınlanan gelen Spor Ajansı programında sunucu Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın'ın tartıştı; konuk Göktuğhan Argın yayını terk etti.

Setenay Cankat, Argın stüdyoyu terk ederken arkasından" Bu kadar sene mesleğin içindesin ama kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun" dedi.

Cankat, programı seyircilere yönelik "Bize tahammül ettiğiniz için çok teşekkürler" sözleriyle bitirdi.

Programı terk eden Argın ise Fenerbahçe - Galatasaray maçının tartışıldığı anlarda kendisine saygısızlık edildiğini ve Cankat'ın buna izin verdiğini, programdaki '8 dakika' isimli 'soru-cevap' bölümüne katılmayacağını söyledi.

Cankat ise bunun üzerine Argın'a "Öyle bir şey olmuyor Göktuğhan. Programın formatı bu" deyince Argın, "O zaman karşınızdaki konuğa konuklara saygılı olması gerektiğini söyleyin" dedi. Cankat, Argın'a "Bana kimse bu güne kadar gazeteciliği öğretmedi. Hele sen hiç öğretemezsin" ifadelerini kullanınca stüdyoda gerilim arttı. Argın da Cankat'ın sözleri üzerine "Rica ediyorum. Ben eğitim vermiyorum" diye konuştu.

Tartışmanın uzaması üzerine Argın stüdyoyu terk etti. Bunun üzerine Argın'ın yorumu "Ferahladı biraz stüdyo" oldu.