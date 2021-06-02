A Millî Takım, Almanya'ya hareket etti

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da tamamlayan A Millî Takım kafilesi, ikinci etap kampı için Almanya'ya gitti.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da tamamlayan A Millî Takım kafilesi, ikinci etap kampı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Almanya'ya gitti. Antalya Havalimanı apronuna yanaşan THY'ye ait A 330-303 tipi uçak, kafileyi Avrupa Şampiyonası'na götürmek üzere havalandı.

Sabah saatlerinden itibaren Antalya Havalimanı'nda güvenlik önlemleri alındı. Ay yıldızlı oyuncular, saat 11.30'da siyah takım elbiseleriyle havalimanı VIP kapısından giriş yaptı. Aprona gelen millî oyuncular, kalabalık bir ekibin yanı sıra THY'nin 2 kabin görevlisi tarafından karşılandı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz'a çiçek verildi.

Daha sonra millîler kendileri için THY tarafından 30 kişilik ekibin, 5 günde hazırladığı uçak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından millî takım oyuncuları ve teknik heyet uçağa biniş yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Millî Takım Sorumlusu Selim Soydan da kafilede yer aldı. Daha sonra takım, geride kalan herkesi selamlayarak, Antalya Havalimanı'ndan hareket etti.

Kafileyi Almanya'ya götürecek uçak, İtalya ile oynanacak maç için de yine kırmızı beyazlı oyuncuları taşıyacak. Uçağın tepesinden 90 derece dik açıyla bakıldığında kırmızı renkli bir forma, yine sol kanat arkasında ''Bizim Çocuklar Türkiye'' yazısının hemen yanında 12 numaralı beyaz forma üzerine çekilen kırmızı şeritte hem Şenol Güneş hem de millî takım oyuncularının isminin yazdığı görüldü.