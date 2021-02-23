A Milli Erkek Basketbol Takımı, eleme maçlarını galibiyetle tamamladı

Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, D grubundaki son maçında karşılaştığı Hırvatistan’ı 84-78’lik skorla mağlup ederek, eleme maçlarını galibiyetle tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Akatlar Spor Salonu’nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, müsabakayı 84-78’lik skorla kazandı. Bir maç öncesinde FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde eden ay-yıldızlılar bu sonuçla grup maçlarını tamamlamış oldu.

Hırvatistan karşısında müsabakaya Shane Larkin, Berk Uğurlu, Şehmus Hazer, Samet Geyik ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan milliler, Hırvatistan karşısında mücadelenin ilk yarısını 42-40 önde tamamladı. Kırmızı-beyazlılarda, Buğrahan Tuncer ile Sertaç Şanlı 17’şer sayı kaydederken, Shane Larkin de 16 sayıyla oynadı. Hırvatistan’da ise Tomislav Gabric 13 sayıyla takımına katkı sağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yöneticileri takip etti.