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Spor

A Milli Basketbolcu Göksenin Köksal 2'de 2 yapacağız

21 Haziran 2018 17:03

A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden 27 yaşındaki Göksenin Köksal, Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ankara'da oynanacak Ukrayna ve İsveç karşılaşmalarının öncesinde açıklamalarda bulundu. Taraftarların desteğine güvendiğini belirten Köksal, İsveç ve Letonya'ya karşı en son iki tane maçımızı kaybettik. Sene başında da kendi seyircimiz önünde Letonya ile başlayarak 2'de 2 yapmıştık. Amerika'dan Cedi Osman ve Furkan da geldi. Şimdi daha kuvvetliyiz. Bu iki maçı kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Ben çok rahat 2'de 2 yapıp İstanbul'a döneceğimizi düşünüyorum. Seyircimiz zaten bizi yalnız bırakmayacak. O atmosferi, o coşkuyu hissettiğimiz takdirde de 2'de 2 yapacağımızı düşünüyorum dedi.

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