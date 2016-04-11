A Haber'den Erdoğan videosu yayınlayan Alman kanala 'basın özgürlüğü' baskını!

Almanya'nın ikinci devlet televizyon kanalı ZDF'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hazırladığı şarkının ardından, iktidara yakın A Haber televizyonu harekete geçti. A Haber'de yayınlanan "Yaz Boz" programı muhabiri, Almanya'da ZDF binasının önüne giderek çekim yaptı. Güvenlikçilerin kendisine müdahale etmesi için büyük çaba sarf eden muhabir beklediği gibi bir karşılık alamayınca, kanalın önünde duran çalışanların yanına giderek "gördüğünüz gibi elleri cebinde" ifadelerini kullandı. Ancak tüm çabalara rağmen bir müdahale ile karşılaşmayan muhabir, "görüyorsunuz bu şekilde tavır sergiliyorlar. Bu mudur misafirperverlik" dedi.