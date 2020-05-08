A Haber yayınına katılan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, kendisine "memleketi şimdi mi sevmeye başladın" denilmesine öfkelendi: Vatan hainleri

ABD'de İç Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümü alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, A Haber canlı yayında “Memleketini şimdi mi sevmeye başladın” ithamına tepki gösterdi.

Kendisine gönderilen mesajı paylaşan Çilingiroğlu, Türkiye'yi doğduğudan beri sevdiğini ancak Türkiye’de araştırma imkanlarının ABD’deki kadar geniş olmadığını ve ABD’ye bilim yapmak için gittiğini söyleyerek, "Neden böyle terbiyesiz bir şekilde itham ediyorsunuz. Ben buraya zamanımı veriyorum. Bilim için araştırıyorum size bilgiler vermeye çalışıyorum. Hiçbir çıkarım yok. Hiçbir partiye katılmam hiçbir şeyden de beş kuruş para almam. Bunu anlamak neden zor. Vatan hainleri var. Bun bunlara vatan hainleri diyorum" dedi.

ABD'deki bilim adamlarının Türk kimliği ile gurur duyduğunu ifade eden Çilingiroğlu, Nobel Kimya Ödülü Kazanan Aziz Sancar'ı hatırlatarak şöyle konuştu:

"Aldığı ödülü ABD Başkanına mı götürdü? Trump’a mı gitti? Nereye gitti, Atatürkümüze, Cumhurbaşkanımıza geldi. Bak şimdi adamdan ses seda duyulmuyor. Demek ki bir şey yaptı birisi. Böyle terbiyesizlikler yapılmasın. Bizim Türkiye’den bir çıkarımız yok. Ben orada bir üniversiteye girip de profesör olmam ama yardım ederim."

"Şimdi bu adamın ne çıkarı var senden? Bak şimdi ses seda çıkmıyor adamdan. Demek ki birisi bir şey yaptı bu adama. Yapmayın böyle şeyler! Bana çok gençler geliyor, ‘Hocam biz bu ülkeden gitmek istiyoruz, biz Türkiye’den gelelim yanınızda eğitim alalım’ diyorlar. ‘Beyin göçü’ diyorsunuz ondan sonra. Beyin göçü olur tabi. Sen böyle vatan hainliği neden yaparsın? Halen daha bilmem kim adam ne zaman asılmış ne olmuş onu söylüyorsunuz haberlerde... Yazık ya, biraz ilerleyin"

"Hacettepe'nin rektörüne söylüyorum: İlk 500'de olan 6 tane üniversitemi var demiş. Ulan, ilk 500'te 6 tane üniversite var diyeceğine ilk 100'de şu üniversitemiz var diye çık karşıma. Hangi ilacı buldun, hangi teknolojiyi buldun?"