T24 LogoT24 Logo
Haberler

A Haber, Trump'ın tweet'ini sahte bir hesaptan atılan Türkçe tweet ile aktardı

Açıklamayı okuyan spikerin de durumu fark edip bir süre duraklaması dikkatlerden kaçmadı

05 Kasım 2020 10:02

A Haber televizyonu, ABD seçimleri yayınında Donald Trump'ın mavi tık olan ancak kullanıcı adının @hayalhanemersin olduğu hesaptan atılan tweet'i Türkçeye çevirerek izleyicilerle paylaştı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçek hesaptan yaptığı açıklama yerine, Trump adıyla açılmış sahte bir hesaptan atılan Türkçe tweet'i sunan A Haber'in o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Yayın sırasında açıklamayı okuyan spiker durumu fark edip bir süre durakladı ancak sora okumaya devam etti. 

T24'ün ulaştığı A Haber kaynağı, yaşananların teknik bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini aktardı. 

"Karalama kampanyasına" maruz kaldıklarını savunan A Haber'den bir yönetici "Konu hakkında tam bir bilgi yok hala araştırılıyor. Kullanıcı adı ve mavi tik alıp yanlış haberler yayılabiliyor" diye konuştu. 

 

 

 

ETİKETLER

Donald Trumpa habertrumpın tweetisahte hesapcanlı yayınhayahanemsin

Diğer Videolar

Bingöl'de bir vatandaşın "Koronavirüs aşısı gelirse olur musunuz?" sorusuna yanıtı: Açız, bize idare lazım; aşı değil

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Aralık 2020

Oğlunun vergi yorumu için “Silivri soğuktur” şakası yapılınca AKP'li Özlem Zengin...

Leyla Güven'in tutuklanmasını protesto eylemine polis müdahalesi; HDP'li vekil Musa Piroğlu tekerlekli sandalyeden düşürüldü

HDP Van il örgütünden Leyla Güven için basın açıklaması: AKP iktidarı çözümsüzlük ısrarını bir kez daha göstermiştir

Atalay Filiz’in akıl sağlığına ilişkin yeniden rapor alınacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Anne-kızın aşık olduğu 'Adnan Hoca'nın' başka mağdurları da olduğu...

Cumhurbaşkanlığındaki canlı müzikli akşam yemeğinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İBB, kamu zararına yol açacağı gerekçesiyle Çamlıca Camisi’ne metro projesini...

Saray'da ağırlanan Iraklı vali ülkesine döndü, Türkiye için "işgalci" dedi!...

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı...

Tarım Kredi Genel Müdürü: 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Anne-kızın aşık olduğu 'Adnan Hoca'nın' başka mağdurları da olduğu...

Cumhurbaşkanlığındaki canlı müzikli akşam yemeğinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24