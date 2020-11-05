A Haber, Trump'ın tweet'ini sahte bir hesaptan atılan Türkçe tweet ile aktardı

A Haber televizyonu, ABD seçimleri yayınında Donald Trump'ın mavi tık olan ancak kullanıcı adının @hayalhanemersin olduğu hesaptan atılan tweet'i Türkçeye çevirerek izleyicilerle paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçek hesaptan yaptığı açıklama yerine, Trump adıyla açılmış sahte bir hesaptan atılan Türkçe tweet'i sunan A Haber'in o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Yayın sırasında açıklamayı okuyan spiker durumu fark edip bir süre durakladı ancak sora okumaya devam etti.

T24'ün ulaştığı A Haber kaynağı, yaşananların teknik bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini aktardı.

"Karalama kampanyasına" maruz kaldıklarını savunan A Haber'den bir yönetici "Konu hakkında tam bir bilgi yok hala araştırılıyor. Kullanıcı adı ve mavi tik alıp yanlış haberler yayılabiliyor" diye konuştu.