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A Haber, Taliban'ın sözcüsünü yayına bağladı: ‘Türkiye kardeş ülke’

Türkiye’nin ‘kardeş ülke olduğunu’ iddia eden Şahin, ‘işbirliğine sıcak baktıklarını’ söyledi

16 Ağustos 2021 19:33

A Haber, Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban’ın sözcüsü Suhail Şahin’i canlı yayına bağladı. Türkiye’nin ‘kardeş ülke olduğunu’ iddia eden Şahin, ‘işbirliğine sıcak baktıklarını’ söyledi.

ABD’nin ülkeden askerlerini çekmeye başlamasıyla Taliban, başkent Kabil dahil tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirmişti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, çok sayıda ülke, Afganistan’daki personelini tahliye ediyor. Binlerce Afgan, Kabil’de havaalanına akın ederek ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

A Haber’in yayına bağladığı Şahin, “Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz” dedi.

‘Türkiye’nin kendileri için kardeş ülke olduğunu, İslami bir ülke olduğunu’ iddia eden Taliban sözcüsü, “Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye’yle bir arada isteriz” dedi.

 

a habertalibanafganistan

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