A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu gündem oldu: Türkiye'yi karalayan medyalar...

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantılarında soru soran gazeteciler için dile getirdiği "eleştirel bakan gazeteciler azınlıkta kalmış" yorumunu doğrulayan bir gelişme bugün yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bugün (17 Nisan) Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın toplantısının 'soru-cevap' bölümünde A Haber Muhabiri, içinde yorum olan bir soru sordu.

A Haber Muhabiri Sağlık Bakanı Koca'ya "Türkiye bütün dünyaya yardım ediyor. Artık alan değil veren ülke konumundayız. Bu noktada ne yazık ki bazı medya kuruluşları ve medya mensupları, ülkemizi ve sağlık hizmetlerimizi karalayan yayınlar yapıyorlar. Bunlar sizi ve sağlık çalışanlarını nasıl etkiliyor?" dedi.

Koca'nın A Haber Muhabirinin bu sözlerine yanıtı ise "Sağlık çalışanlarımızın özellikle bu mücadele de çok fedakar ve özverili çalıştığını biliyoruz. Onları korumak anlamında ekipman eksiğini asla bulundurmak istemiyoruz. Bunun için de hem kamu hem üniversiteler hatta özel sektöre de bu malzeme teminini sağlamak noktasında gayret içindeyiz. Ve emin olun dünyada eşine benzer şekilde çalışanlarına ekipmanı bu şekilde yoğun veren başka bir ülke olmadığını da bilelim yani sadece bir ülke söyleyeyim. ABD'de ve İngiltere'de yoğun hekimdeki hekimlere bile malzeme vermekte zorlanıyorlar" şeklinde oldu.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gazeteciye ve kuruluşa açık olan basın toplantılarında gazetecilerin sordukları soruları ve biçimlerini ele aldığı değerlendirmesinde "eleştirel bakan gazeteciler azınlıkta kalmış" çıkarımını yaptı ve "İzin verilse de soru sorma reflekslerini yitirmiş, asıl konuya giremeyen gazeteciler…. Sorgulayan, merak eden, eleştirel bakan gazeteciler azınlıkta kalmıştı" yorumunda bulundu.

TIKLAYINIZ: Medya Ombudsmanı Bildirici: Gazetecilerin soru sorma refleksleri zayıfladı, eleştirel bakan gazeteciler azınlıkta kaldı