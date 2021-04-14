A Haber muhabiri, Kaftancıoğlu'na defalarca aynı soruyu sordu: "Amacı provokasyon olsa da yanıtlamak lazım"

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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, '128 milyar dolar nerede?' afişlerinin kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptığı alanda kendisine defalarca 'Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanında mısınız?' sorusunu yönelten A Haber muhabirine birçok kez yanıt verdiği anları paylaştı. Muhabire "Gözünden gözyaşı akan tüm annelerin yanındayım" yanıtını veren Kaftancıoğlu A Haber muhabirinin çevredekilerden tepki gördüğü anları "A Haber yalan ve provokasyonlarına devam ediyor hâlâ. Montajsız, dublajsız çekimin saf ve ham hali. Gazeteci olmasa da, amacı provokasyon olsa da soru sormuş yanıtlamak lazım" notuyla paylaştı.

Kaftancıoğlu kendilerinin A Haberin sorularını yanıtladığını ancak '128 milyar dolar nerede' sorusunun yanıtlanmadığını belirterek "Bu arada biz A Haber'in sorularına bile cevap verirken, birilerinin 84 milyonun sorusunu cevaplayamaması!" sözleriyle hükümete göndermede de bulundu.

A Haber muhabirinin Kaftancıoğlu'na soru sorduğu anları "128 milyar dolar' çarpıtmasına yanıt veremedi | A Haber sordu Canan Kaftancıoğlu sustu!" başlığıyla haberleştirmişti.

Haberde ayrıca "A Haber muhabiri "PKK'ya ne zaman soracaksınız bu annelerin evlatları ne zaman gelecek diye? Diyarbakır anneleri sizi yanlarında göremedi hiç onların yanında mısınız? Diyarbakır demek neden bu kadar zor?" diye sordu. Ancak Kaftancıoğlu, bu soruya da net bir cevap veremedi" ifadeleri yer aldı.