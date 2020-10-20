A Haber'in 'müjde' olarak verdiği haber sosyal medyanın gündeminde; "Bu sefer itiraf gibi"

A Haber’de yayınlanan 'Erkan Tan ile Sabah Ajansı’nda vatandaşların borçlanmasıyla ilgili tepki çeken bir başlık yer aldı. Haberde, 4 milyon borçlu vatandaşın borcunun yapılandırılması, “Müjde“ olarak verilmesi sosyal medyada konuşulan konulardan birisi oldu. Bir vatandaş ilgili paylaşımında "A Haber bu sefer itiraf gibi 'müjde' verdi" dedi.

CHP’nin hazırladığı rapora göre, sadece 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında UYAP üzerinden toplam 244 bin 662 icra başvurusu yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre, icra dairelerine geçen yıldan toplam 23 milyon 644 bin dosya devretti. Hal böyleyken A Haber'de yayınlanan bir haberde '4 milyon kişiye borç yapılandırma müjdesi' altyazısi ile verilen haber sosyal medyada tepki topladı.

İşte haberle ilgili vatandaşların sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan bazıları;