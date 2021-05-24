A Haber'in 'kağıt toplayan çocukların mutluluğu' haberine tepki yağdı: "Utanmıyor musunuz?"

AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Haber'in, kağıt toplayan çocuklar ile ilgili yaptığı haber tepki çekti. Kanalın, İstanbul Arnavutköy'de kağıt toplayan çocukları görüntüleyerek "Arnavutköy'deki 5 çocuğun mutluluğu kamerada! Kağıt topladıkları el arabası eğlence aracı oldu" şeklinde haber yapması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, haberde, çocukların kağıt toplamaktan mutlu oldukları izlenimi yaratılmasına ve çocukların çalışmak zorunda kalmasına dikkat çekmek yerine, "Kağıt topladıkları araçlarıyla vakit geçiren kardeşlerin görüntüleri iç ısıttı" ifadeleriyle içinde bulundukları durumun normalleştirilmesine tepki gösterdi.

Habere gösterilen tepkilerden bazıları şöyle: