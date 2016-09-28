A Haber, Emre Uslu'yu ABD'de görüntüledi

Sabah gazetesi, Fethullah Gülen cemaati mensubu olduğu iddia edilen Emre Uslu'yu ABD'nin Virginia eyaletinde görüntüledi. A Haber de bu görüntülere ilişkin videoyu yayınladı. Hakkında 'FETÖ' soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Uslu'nun cemaatin eski Bursa İl İmamı olduğu iddia edilen İsa Saraç'ın başkanı olduğu Fairfax'teki Virginia International University'de ders verdiği ileri sürüldü. Haberde, Uslu'nun bu okuldaki ofisini cemaatin önemli isimleriyle buluşma merkezi olarak kullandığı ve tüm faaliyetlerini buradan koordine ettiği iddia edildi.