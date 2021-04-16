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A Haber'den İBB hakkında "121 milyar lira buhar mı oldu" haberi!

"Mevcut İBB Başkanı'nın aklı başka yerde"

16 Nisan 2021 08:49

A Haber'de, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in yer aldığı "İBB'nin 121 milyarı nerede" yayını yapıldı. 

A Haber ekranlarında, CHP'nin Merkez Bankası'nın tartışılan rezervi '128 milyar dolar nerede' kampanyasına yanıt olarak 'İBB'nin 121 milyar lirası nerede' yayını yapıldı. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in görüş bildirdiği yayında "Birçok ülkenin yıllık bütçesine denk gelen İBB bütçesindeki paralar nereye gidiyor. Ulaşıma çözüm yok, depremle ilgili çalışma yok, deprem riskine karşı çözüm yok, seçim vaatlerinin hiçbiri yerine getirilmemiş; peki o zaman para nerede? 140 milyar nerede" ifadeleri kullanıldı. 

"Peki o zaman para nerede; 140 milyar nerede?"

MHP'li Demir şunları kaydetti: 

"İmamoğlu'nun geçmiş Beylikdüzü karnesine bakmak lazım. Belediye başkanlığı döneminde 37 vaatte bulunmuş, bunların 2'sini gerçekleştirmiş. Sürekli tasarruftan bahseden İBB başkanı, İstanbullular için üretmezken, 110 kişi daha artırmıştır kendi kadrosunu. İstanbul şu an Türkiye'nin en dinamik şehri. Üretmezseniz, daha geriye gidecektir. Ben de şunu söylemek istiyorum; ulaşıma çözüm yok, depremle ilgili çalışma yok, deprem riskine karşı çözüm yok, seçim vaatlerinin hiçbiri yerine getirilmemiş. Peki o zaman para nerede? 140 milyar nerede?

"Mevcut İBB Başkanı'nın aklı başka yerde"

İstanbul'la ilgili belediyenin neler yapması gerekiyor? Ecdat yadigarı İstanbul'umuza hizmet etmek şereflerin en büyüğü aslında. Gelin görün ki mevcut belediye başkanının ajandasında İstanbul'a hizmet dışında her şey var. Bir gün bakarsın teröre yardım ve yataklıktan hüküm giymiş bir belediye başkanına destek için gitmiş Diyarbakır'a. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti'ni karalamak için Avrupa'da. İnsanlarla dalga geçer gibi 'Temel atmama töreni' düzenleyip dünya kadar para harcamakta. Mevcut İBB Başkanı'nın aklı başka yerde. Cismi o makamda, ruhu başka yerde? Birçok ülkenin yıllık bütçesine denk gelen İBB bütçesindeki paralar nereye gidiyor? İstanbulluların bunu sorması gerekiyor."

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