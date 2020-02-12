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A Haber'in 'Mesele futbol değil; mesele daha duygusal' başlığı Fenerbahçelileri kızdırdı

12 Şubat 2020 11:50

Hükümete yakınlığı ile bilinen A Haber'de "Türkiye'nin güçlenmesinden neden rahatsızlar?"  sorusunun sorulduğu haberde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Ülker Arena'nın görüntüleri kullanıldı. 

Haber Fenerbahçelilerin tepkisini topladı. 'Belgesel' gibi seslendirilen haberde 'Mesele Futbol Değil, Mesele Başka..." manşeti atıldı. 

Haberde "Berat Albayrak'ın bugünlerde hedef tahtasına konma nedeni futbolmuş... Ama Geziciler 'mesele ağaç değil daha anlamıyor musunuz?' diyordu ya tam da o hesap 'mesele futbol değil mesele başka, mesele daha duygusal' denildiği esnada Ali Koç'un görüntüleri yer aldı. 

Aynı haberde ayrıca "Faizden eskisi kadar kazanamıyorlar. Bankalar üzerinde eskisi kadar at oynatamıyor, dev kasalara hortumlar koyamıyorlar" ifadeleri kullanıldı. 

Haberde, Ali Koç'un düşünceli görüntülerinin üzerine "Düne kadar kendini ülkenin sahibi zanneden zenginler takımının ciddi duygusal yaraları var bugün, ciddi duygusal yıkımlar yaşıyorlar"  cümleleri yer aldı. Haberin devamında,"İsimlerine faiz ya da enflasyon lobisi diyebileceğiniz bir zamanların muktedirleri öfkeliler çünkü faizden eskisi kadar kazanamıyorlar. Bankalar üzerinde eskisi kadar at oynatamıyor, dev kasalara hortumlar koyamıyorlar. Daha da önemlisi ekonomisi çok güçlü bir Türkiye'nin neler yapabileceğinin farkındalar bundan korkuyorlar" deniliyor. 

Berat Albayrak ile Fenerbahçeliler arasındaki gerilim yaz aylarında Albayrak'ın Trabzon ziyareti sırasında başlamıştı. Trabzonspor'un yeni sezon formasının hediye edildiği Bakan Berat Albayrak, "Yanlız bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani Şampiyon sezonun formaları" diyerek “2010-2011 sezonunun şampiyonunun Trabzonspor olduğunu” söylemişti. 

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında hakem hataları gündeme gelmiş ve Berat Albayrak'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) etki ettiği iddia edilmişti. 

Fenerbahçe süper ligin 21. hafta karşılaşmasında evinde Alanyaspor ile berabere kalmış, Trabzonspor'u destekleyen ve TFF'yi etkilediği iddia edilen, Albayrak’ı işaret ederek "Damat istifa" sloganları atmıştı. 

Twitter'da #Asporboykot hashtag'i açıldı. Birçok Fenerbahçeli hashtag altında haberi ve kanalı protesto etti.  

 

 

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