A Haber'de 'İşsizlik' konuşuldu; "İnsanlar iş beğenmiyor!"

A Haber’de Erkan Tan’ın sunduğu sabah programında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Türkiye'de iş olduğunu ancak gençlerin iş beğenmediğini savundu.

“Emekliye zam, emekliye ikramiye“ ve"57 bin işçi aranıyor" başlıklı haberler konuşulduğunda Faruk Erdem "Bizde işçi aslında aranıyor... Ama insanların bir kısmı özellikle gençler iş beğenmiyor. Bizim iş arayanla işçiyi buluşturmamız lazım" dedi.

Programda Bankaların emeklilerin maaşlarını kendilerine taşıdığında promosyon dağıttığı da söylendi.