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A Haber'de ekonomi yorumu: "Bu Türkiye'nin yıllardır becerilemeyen bir durumu bir liderin önderliğinde becermesidir"

"Doları bir yerde tutma politikasından vazgeçtik gibi görünüyor"

24 Kasım 2021 09:26

Siyaset bilimci Onur Erim, ekonomideki gidişatı ve hükümetin ekonomi politikaları yorumlarken yaşananları "Bu Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde  yıllardır becerilemeyen bir durumu bir liderin önderliğinde becermesidir. Hepimizin bunda payı var" dedi.

Hükümete yakınlığı ile bilinen A Haber ekranlarında, Erdoğan'ın "faiz sebep enflasyon sonuç" ve "ekonomik kurtuluş savaşı" söylemleri nedeniyle yükselen döviz kuru değerlendiren Erim, doları belirli bir seviyede tutumanın taraftarı olmadığını söyleyerek "Doları bir yerde tutma politikasından vazgeçtik gibi görünüyor. Bütün ekonomistleri çağırın hani o aleyhte konuşanları...İstedikleri modellemeyi getirsinler eğer bir tanesinin hesaplamasında dolar 13-13,5 altında çıkıyorsa ben diplomamı yırtarım" diye konuştu. 

Siyaset bilimci Onur Erima hbaerekonomiekonomik darbe girişimi

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