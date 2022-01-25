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A Haber canlı yayınında kar trafiğinde kalan sürücü: Sen yalansın

"Sen A Haber misin?"

25 Ocak 2022 14:52

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda canlı yayın yapan A Haber muhabirine trafikte kalan bir sürücünün tepkisi sosyal medyada viral oldu. Muhabire "Sen A Haber misin?" diye soran sürücü, "Sen yalansın abi" diyerek tepkisini gösterdi.

Gazeteci Fırat Fıstık'ın Twitter hesabından paylaştığı A Haber videosu gündem oldu. Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan İstanbul'da yollar kapandı, ulaşım durdu.

"Sen yalansın abi"

Kar nedeniyle sürücüler uzun süre trafikte kalırken birçok sürücü yollarda mahsur kaldı. Dün gece kar trafiğini canlı yayında ekranlara taşıyan A Haber muhabirine bir sürücü "Sen A Haber misin?"  sorusunu  sordu. "Evet" cevabını alan sürücü muhabire "Sen yalansın abi" yanıtını verdi. Yanıt karşısında muhabir, "Şöyle, geçelim abi" diyebildi.

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