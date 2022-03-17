T24 LogoT24 Logo
Haberler

A Haber, ayçiçek yağı taşıyan gemiyi limanda karşıladı

17 Mart 2022 10:12

Mersin limanına ulaşan ayçiçek yağı yüklü gemi A Haber tarafından canlı yayınla karşılandı. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu. 

Rusya'nın, Ukrayna işgali sonrası ayçiçek yağı krizi ortaya çıktı. Vatandaşlar arasında fiyatların yükseleceğini dair algı oluşması, ayçiçek yağı fiyatlarını daha da artırmıştı. Bu sebeple yağ açığının kapılması yönünde Rusya'dan ayçiçek yağı ithal edilmesi planlanmıştı. Ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı. 

Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı. Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan gemi, sabah saatlerinde Mersin'e ulaştı. Lilac isimli gemiden yağın sevkiyatına başlandı.

Geminin limandaki görüntüleri A Haber kanalında canlı olarak yayınlandı. Muhabir ve kameramanın gemi içinde de gezdiği görüntüler sosyal medya da viral oldu.

 

MersinA haberayçiçek yağızamkrizstokrusyaukrayna

Diğer Videolar

AKP'li Turan'dan feribot tercihini haber yapan basın kuruluşlarına tepki: Bu bir geri zekalılıktır

Tekirdağ'a gelen Bulgar turistler ilaç kuyruğuna girdi: Buradan aldığımız ilaçlar Bulgaristan’da yok

Karamollaoğlu, annesi ile yaptığı görüşmeyi paylaştı: "Çünkü anne arayınca akan sular durur"

Köy muhtarı elektrik kesintisini protesto için direğe çıktı: "Ben AK Parti üyesiyim, bize hizmet edilmiyor"

Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin bacalarının yarattığı hava kirliliği görüntülendi: "Hani kül saçmıyordu?"

Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24