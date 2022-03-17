A Haber, ayçiçek yağı taşıyan gemiyi limanda karşıladı

Mersin limanına ulaşan ayçiçek yağı yüklü gemi A Haber tarafından canlı yayınla karşılandı. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Rusya'nın, Ukrayna işgali sonrası ayçiçek yağı krizi ortaya çıktı. Vatandaşlar arasında fiyatların yükseleceğini dair algı oluşması, ayçiçek yağı fiyatlarını daha da artırmıştı. Bu sebeple yağ açığının kapılması yönünde Rusya'dan ayçiçek yağı ithal edilmesi planlanmıştı. Ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı.

Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı. Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan gemi, sabah saatlerinde Mersin'e ulaştı. Lilac isimli gemiden yağın sevkiyatına başlandı.

Geminin limandaki görüntüleri A Haber kanalında canlı olarak yayınlandı. Muhabir ve kameramanın gemi içinde de gezdiği görüntüler sosyal medya da viral oldu.