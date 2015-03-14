A Capella Boğaziçi, 90'ların 21 şarkısını 4 dakikaya sığdırdı

A Capella Boğaziçi 90'lara damga vuran tam 21 pop şarkısını sadece 4 dakikaya sığdırdı... 1- Grup Merdiven - Akdeniz Akşamları 2- Mirkelam - Her Gece 3- Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı 4- Candan Erçetin - Umrumdadeğil 5- Sertab Erener - Zor Kadın 6- Sertab Erener - Sakin Ol 7- Sezen Aksu - Seni Yerler 8- Tayfun - Hadi Yine İyisin 9- Yonca Evcimik - Bandıra Bandıra 10- Cartel - Cartel 11- Sibel Can - Padişah 12- Oya Bora - Ara Beni 13- Mustafa Sandal - Araba 14- Grup Laçin - Haydi Güzelim 15- Burak Kut - Benimle Oynama 16- Tarkan - Kıl Oldum Abi 17- Harun Kolçak - Gir Kanıma 18- MFÖ - Ali Desidero 19- Rafet El Roman - Amerika 20- Yıldız Tilbe - Delikanlım 21- Athena - Skalonga Düzenleme - Recep Gül Soprano - Ceren Gündoğdu Alto - Ezgi Arslan Tenor - Recep Gül Bariton - Cesur Özdemir Bas ve Cajon - Ali Göktürk Kayıt ve Mix - Recep Gül Yönetmen - Emirhan Savaş Görüntü Yönetmeni - Mert Erçin Asistan - Cem Aburga Prodüksiyon - Startabas www.facebook.com/acapellabogazici www.twitter.com/acapellabogazic www.acapellabogazici.com