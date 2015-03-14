A Capella Boğaziçi, 90'ların 21 şarkısını 4 dakikaya sığdırdı

A Capella Boğaziçi 90'lara damga vuran tam 21 pop şarkısını sadece 4 dakikaya sığdırdı...
1- Grup Merdiven - Akdeniz Akşamları
2- Mirkelam - Her Gece
3- Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı
4- Candan Erçetin - Umrumdadeğil
5- Sertab Erener - Zor Kadın
6- Sertab Erener - Sakin Ol
7- Sezen Aksu - Seni Yerler
8- Tayfun - Hadi Yine İyisin
9- Yonca Evcimik - Bandıra Bandıra
10- Cartel - Cartel
11- Sibel Can - Padişah
12- Oya Bora - Ara Beni
13- Mustafa Sandal - Araba
14- Grup Laçin - Haydi Güzelim
15- Burak Kut - Benimle Oynama
16- Tarkan - Kıl Oldum Abi
17- Harun Kolçak - Gir Kanıma
18- MFÖ - Ali Desidero
19- Rafet El Roman - Amerika
20- Yıldız Tilbe - Delikanlım
21- Athena - Skalonga
Düzenleme - Recep Gül
Soprano - Ceren Gündoğdu
Alto - Ezgi Arslan
Tenor - Recep Gül
Bariton - Cesur Özdemir
Bas ve Cajon - Ali Göktürk
Kayıt ve Mix - Recep Gül
Yönetmen - Emirhan Savaş
Görüntü Yönetmeni - Mert Erçin
Asistan - Cem Aburga
Prodüksiyon - Startabas
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